Сейм одобрил норму, согласно которой 80% содержания дополнительных ТВ-пакетов должно быть на языках ЕС

В четверг, 11 июня, Сейм в третьем чтении одобрил поправки к закону, предусматривающие, что в дополнительных пакетах услуг телевидения 80% содержания изначально должно быть создано на одном из официальных языков ЕС. Таким образом, согласно мнению авторов законопроекта, предполагается "ограничить кремлевскую пропаганду в Латвии".

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Также одобрена возможность запретить включать в основное предложение телеоператоров программы, которые в последние три года были запрещены для ретрансляции решением Совета по электронным СМИ (NEPLP).

"Каналы, на которых появляется нарратив Кремля, не должны быть доступны в пакете каналов кабельного оператора и других поставщиков ТВ-услуг", — заявил глава ответственной за продвижение законопроекта Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Артус Кайминьш.

Планируется, что поправки вступят в силу 1 июля 2021 года.

Помимо прочего, NEPLP сможет запрещать ретрансляцию каналов, получателем выгоды от которых является лицо, угрожающее национальной безопасности страны или занятое в преступной организации. А СМИ не смогут включать в передачи призывы, угрожающие национальной безопасности и общественному порядку, призывы к терроризму и содержание, угрожающее общественному здоровью.