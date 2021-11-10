Сейм одобрил введение уголовной ответственности за покупку и хранение поддельного ковид-сертификата

В среду, 10 ноября, Юридическая комиссия Сейма в окончательном чтении поддержала признанные срочными поправки, которые предусматривают уголовную ответственность за получение или хранение поддельного сертификата о вакцинации, тестировании или перенесенной болезни. Также планируется установить уголовную ответственность за использование действующего сертификата, который был выдан другому человеку.

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Как сообщили порталу Delfi в пресс-службе Сейма, авторы законопроекта ссылаются на прозвучавшую публично информацию о нескольких десятках уголовных процессах в связи с подделкой ковид-сертификатов, а также использовании фейковых документов и чужих сертификатов, попытках подкупа медицинских работников. Такие действия угрожают здоровью общества и должны считаться преступлением, указано в аннотации к законопроекту.

Поправки к закону призваны установить, что за такие нарушения будут наказывать лишением свободы на срок до одного года, кратковременным лишением свободы, принудительными работами или штрафом.

В то же время предусмотрено, что от уголовной ответственности можно будет освободить тех, кто после совершения преступления добровольно признается в произошедшем и активно будет способствовать раскрытию дела и его расследованию.

В настоящее время вакцинация является единственным инструментом для ограничения распространения Covid-19. Это также является главным условием для предоставления эпидемиологически безопасных услуг, а также обеспечения безопасных трудовых условий, которые необходимы как для работы народного хозяйства, так и для непрерывной деятельности учреждений, подчеркивается в аннотации.

Поправки также направлены на усиление ответственности за предложение или передачу материальной, вещественной или другой выгоды лично или с посредничеством сотрудника государственного или муниципального учреждения, который не является государственным должностным лицом. Планируется, что за такое нарушение может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, кратковременного лишения свободы, принудительных работ или штрафа. Ранее лишение свободы не было предусмотрено в качестве наказания.

Как отметили авторы законопроекта, новый регламент будет применяться и в случае с распространения других вакцинно-контролируемых болезней.