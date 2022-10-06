Сейм одобрил законопроект об обеспечении медуслуг только задекларированным в Латвии жителям

В четверг, 6 октября Сейм концептуально поддержал поправки к Закону "О финансировании здравоохранения", предусматривающие, что услуги здравоохранения будут доступны только жителям, задекламировавшим свое место жительство в Латвии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Запланированные поправки - это логичный шаг, чтобы обеспечить и ускорить доступность оплаченных государством услуг здравоохранения для тех людей, которые заделарированы в Латвии, то есть для тех, кто здесь действительно живет и работает", - ранее заявил глава Комиссии Сейма по социальным и трудовым делам Андрис Скриде.

Сейчас создалась ситуация, что люди, которые фактически живут или работают в другой стране, могут получать услуги здравоохранения в рамках государственного страхования здоровья в Латвии, говорится в аннотации к законопроекту.

Ранее планировалось ввести так называемую систему двух корзин услуг здравоохранения. Предусматривалась, что одна корзина будет основной, и подразумевать лишь минимум услуг. Вторая корзина должна была предусмотреть услуги, оплаченные в рамках государственного страхования здоровья. Однако введение такой системы решили отложить.

Уже сейчас законом предусмотрено, что каждый имеет право на получение экстренной медицинской помощи, и указанный принцип будет сохранен, подчеркивается в аннотации к законопроекту.