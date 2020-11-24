Сейм определил пороги минимальных доходов и размер соцпособий

Во вторник, 24 ноября, парламентарии в окончательном чтении приняли поправки к закону "О социальной безопасности". С будущего года в Латвии будет установлен новый порог минимального дохода и размер социальных пособий. К тому же, минимальный порог будет пересматриваться раз в три года.

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Поправки входят в пакет законов, сопровождающих бюджет 2021 года.

Оппозиция выступила с критикой поправок, указав, что они не позволяют выполнить решение Конституционного суда о минимальном доходе, а Министерство благосостояния не располагает корректными исследованиями о минимальной потребительской корзине, так как с их разработкой станет очевидно, как много в Латвии бедных людей. Депутаты также заявили, что порог минимального дохода нужно пересматривать не реже чем раз в год.

Депутат Регина Лочмеле ("Согласие") предложила министру благосостояния Рамоне Петравиче хотя бы месяц прожить на минимальный доход и посмотреть, как это отразится на ее здоровье, а депутат той же партии Сергей Долгополов выразил сомнения в интеллектуальном потенциале правительства, которое принимает такие законопроекты.

Большинство депутатов Сейма не поддержали предложения оппозиции.

Принятые поправки предусматривают, что гарантированный минимальный доход составит 109 евро для первого или единственного члена домохозяйства, а на каждого следующего члена — 76 евро. Порог минимального дохода малоимущей семьи составит 272 евро для первого или единственного члена домохозяйства и 190 евро для следующих.

Пособие соцобеспечения для лиц, достигших пенсионного возраста, но не имеющих пенсии, а также инвалидов составит 109 евро, для инвалидов с детства — 136 евро, для инвалидов 1-й группы будет применяться коэффициент 1,4, для инвалидов 2-й группы — 1,2. Неработающим инвалидам первой и второй групп будет полагаться доплата в размере государственного пособия соцобеспечения.

Минимальная база пенсии по инвалидности и старости составит 136 евро, для инвалидов с детства — 163 евро. Для детей до семи лет в случае потери кормильца государственное пособие соцобеспечения составит 136 евро, начиная с семи лет — 163 евро.