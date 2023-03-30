Сейм отказался от идеи отменить вступительные экзамены в школах, которую критиковали гимназии

В четверг, 30 марта, после призыва коалиции Сейм не передал поправки к Закону об общем образовании на рассмотрение парламентской комиссии. Изменения в законе требовали изменения подхода к вступительным экзаменам.

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Ранее Министерство образования заявило, что поправки к закону необходимы, чтобы обеспечить единый подход к поступлению в средние школы и гимназии. Поправки позволили бы считать критерием конкурсного отбора оценку по учебному предмету, указанную в сертификате об общем образовании.

Сейчас государственные и муниципальные учреждения общего среднего образования при приеме учащихся имеют право проводить вступительные экзамены, а также устанавливать свои критерии приема.

Учитывая, что с 2022/2023 гг.государственные экзамены будут организовываться централизованно, в законопроекте указано, что учреждения общего среднего образования не вправе проводить вступительные экзамены по предметам, по которым учащиеся сдают централизованные экзамены.

Для того, чтобы своевременно информировать учащихся об условиях проведения вступительных испытаний и критериях приема на уровень среднего образования, предполагается, что изменения вступят в силу с 1 сентября 2023 года.

Вышеупомянутые поправки в закон ранее подверглись критике со стороны представителей гимназий. Портал Delfi уже писал, что государственные гимназии Риги и регионов настаивают на возможности проведения вступительных экзаменов для потенциальных учеников 10-х классов, чтобы им не пришлось принимать "слабаков" и "двоечников".

"Наши вступительные проверки полностью отличаются — там 80% комплексных чисел и 20% вычисления. Мы работаем с оптимальным и высоким уровнем. Если Латвии нужно больше инженеров, больше специалистов в IT-отрасли, тогда нам нужно работать с талантливыми людьми! А у школ должно быть право талантливых детей отобрать", — заявил директор 3-й Рижской гимназии Андрис Приекулис.

А заместитель директора 1-й Рижской гимназии Янис Зейманис отметил, что не все централизованные экзамены во всех школах проходят честно. Поэтому здесь хотят оставить вступительные: "Мы должны удостовериться, что требуемый уровень адекватен, а принцип справедливости соблюдается".