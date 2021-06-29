Сейм отказался отложить введение обязательных социальных взносов; новая система вступит в силу 1 июля

Сегодня Сейм не принял к рассмотрению законопроект, подготовленный депутатами оппозиционного Союза "зеленых" и крестьян. Законопроект предусматривал, что вступление в силу поправок, вносящих изменения в систему внесения обязательных социальных взносов, будет отложено на три года.

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Против законопроекта проголосовали 42 депутата, за — 37, воздержались 8 парламентариев.

Напомним, что Закон "О государственном социальном страховании" предусматривает, что обязательный социальный платеж должен вноситься за всех застрахованных лиц, начиная с суммы доходов в 1500 евро за квартал. Под действие этой нормы попадают все те, кто до сих пор работал в льготных налоговых режимах — самозанятые, микропредприятия, получатели гонораров и так далее.

Депутат Виктор Валайнис (Союз "зеленых" и крестьян) заявил в ходе дебатов, что, по подсчетам предпринимательских организаций, поправки затронут примерно 240 тысяч жителей. Более всего — мелких предпринимателей. Те, кто работают в рамках общего налогого режима, тоже могут попасть в ситуацию, когда изменения приведут к большой нагрузке и помешают дальнейшему ведению бизнеса.

Парируя, парламентский секретарь Министерства финансов Атис Закатистовс заявил, что обязательные социальные взносы — "это позвоночник и фундамент" успешного функционирования пенсионной системы. Закатистов сказал, что уже во втором полугодии ожидается экономический подъем, а в последующие годы рост будет колебаться в пределах 3-5%.

"Период подъема — самое подходящее время для введения изменений", — считает Закатистов.

Ранее Латвийская Торгово-промышленная палата, 53 препредринимательских организаций и отраслевых организаций также в открытом письме к депутатам Сейма просили отложить реформу до того момента, когда экономика восстановится после Covid-19.

Союз "зеленых" и крестьян призывал отложить введение системы обязательных социальныз платежей на три года, выработав за это время механизм адекватного регулирования для малого бизнеса.