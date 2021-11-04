Сейм отклонил идею о выдаче ковид-сертификатов людям с антителами
Foto: LETA

В четверг, 4 ноября, в Сейме развернулась дискуссия по предложению депутата "Согласия" Ивара Зариньша выдавать ковид-сертификаты людям при наличии антител к Covid-19. Большинство депутатов отклонили предложение Зариньша. Во время прений представители оппозиции подчеркнули, что необходимо исследовать эту проблему, в то время как коалиционные депутаты возражали, что уровень антител не является доказательством достаточной защиты от Covid-19.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Юрис Ранцанс (Новая консервативная партия, НКП) заявил, что по этому вопросу ранее уже была дискуссия со специалистами, которые "разбираются", и предложение было отклонено.

Зариньш выразил обеспокоенность по поводу последствий для людей с высоким уровнем антител, которых обязали вакцинироваться. Он предлагает Кабинету министров разработать порядок, в каких случаях и на какой срок будет выдаваться этот сертификат.

Регина Лочмеле ("Согласие") также подняла вопрос о том, как поступать непривитому человеку с высоким уровнем антител.

Депутат Эрик Пуценс ("Республика") напомнил, что группа депутатов из партии "Республика" неоднократно выдвигала это предложение. "В комиссии мы слышали отговорки, что недостаточно доказательств того, с какого момента эти антитела работают", - сказал Пуценс, призвав правящую коалицию изучать не "рецепты салатов", а антитела к Covid-19

Политик прогнозировал, что через некоторое время будет достаточно исследований из других стран по этому вопросу, антитела будут признаны в других странах, и тогда оппозиция сможет снова обратиться к правящей коалиции с аналогичным предложением.

Депутат Эвия Папуле ("Республика") добавила, что органы ЕС оставили за странами-участницами право самостоятельно действовать в этом вопросе, и Литва уже приняла свой порядок.

В свою очередь парламентский секретарь Минздрава Илмар Дуритис ("Для развития/За") призвал в ситуации, когда "об этой болезни еще столько неизвестно", позволить специалистам - врачам, инфектологам, эпидемиологам, ученым - говорить об этом вопросе.

По словам Дуритиса, утверждение о том, что у переболевших Covid-19 меньший риск заболевания или смерти, чем после вакцинации, является ложным, есть данные, свидетельствующие об обратном. Парламентский секретарь подчеркнул, что сегодня в Сейме прозвучала дезинформация, так как переболевшие болеют повторно, причем в некоторых случаях серьезно.

Депутат Андрис Скриде ("Для развития/За") также заявил, что научный мир ясно признал - иммунитет после вакцинации от Covid-19 намного стабильнее и безопаснее, чем после болезни.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Эвия Папуле Коронавирус Новая консервативная партия "Согласие" Ивар Зариньш Кабинет министров Сейм
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt