Сейм отклонил идею о выдаче ковид-сертификатов людям с антителами

В четверг, 4 ноября, в Сейме развернулась дискуссия по предложению депутата "Согласия" Ивара Зариньша выдавать ковид-сертификаты людям при наличии антител к Covid-19. Большинство депутатов отклонили предложение Зариньша. Во время прений представители оппозиции подчеркнули, что необходимо исследовать эту проблему, в то время как коалиционные депутаты возражали, что уровень антител не является доказательством достаточной защиты от Covid-19.

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Юрис Ранцанс (Новая консервативная партия, НКП) заявил, что по этому вопросу ранее уже была дискуссия со специалистами, которые "разбираются", и предложение было отклонено.

Зариньш выразил обеспокоенность по поводу последствий для людей с высоким уровнем антител, которых обязали вакцинироваться. Он предлагает Кабинету министров разработать порядок, в каких случаях и на какой срок будет выдаваться этот сертификат.

Регина Лочмеле ("Согласие") также подняла вопрос о том, как поступать непривитому человеку с высоким уровнем антител.

Депутат Эрик Пуценс ("Республика") напомнил, что группа депутатов из партии "Республика" неоднократно выдвигала это предложение. "В комиссии мы слышали отговорки, что недостаточно доказательств того, с какого момента эти антитела работают", - сказал Пуценс, призвав правящую коалицию изучать не "рецепты салатов", а антитела к Covid-19

Политик прогнозировал, что через некоторое время будет достаточно исследований из других стран по этому вопросу, антитела будут признаны в других странах, и тогда оппозиция сможет снова обратиться к правящей коалиции с аналогичным предложением.

Депутат Эвия Папуле ("Республика") добавила, что органы ЕС оставили за странами-участницами право самостоятельно действовать в этом вопросе, и Литва уже приняла свой порядок.

В свою очередь парламентский секретарь Минздрава Илмар Дуритис ("Для развития/За") призвал в ситуации, когда "об этой болезни еще столько неизвестно", позволить специалистам - врачам, инфектологам, эпидемиологам, ученым - говорить об этом вопросе.

По словам Дуритиса, утверждение о том, что у переболевших Covid-19 меньший риск заболевания или смерти, чем после вакцинации, является ложным, есть данные, свидетельствующие об обратном. Парламентский секретарь подчеркнул, что сегодня в Сейме прозвучала дезинформация, так как переболевшие болеют повторно, причем в некоторых случаях серьезно.

Депутат Андрис Скриде ("Для развития/За") также заявил, что научный мир ясно признал - иммунитет после вакцинации от Covid-19 намного стабильнее и безопаснее, чем после болезни.