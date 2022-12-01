Сейм отклонил предложение оппозиции осудить ошибки 13-го Сейма в борьбе с Covid-19
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Большинство Сейма не поддержало предложение оппозиции признать от лица государства допущенные ошибки во время Covid-19 и выплатить компенсации всем пострадавшим от политики государства.

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"Латвия на первом месте" и "За стабильность" хотели, чтобы парламент принял декларацию, осуждающую политику, которую проводило правительство и уходящий Сейм в борьбе с Covid-19. По мнению этих партий, проводимая политика не пользовалась поддержкой общества и власти вводили общество в заблуждения, преуменьшая размеры протестов и вызывая тем самым недоверие общества государственным учреждениям.

Оппозиционеры призвали Сейм попросить прощения у граждан за непродуманные решения и осудить "репрессии против инакомыслящих", а также компенсировать "финансовые потери и моральные страдания" всем пострадавшим из-за ограничений.

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