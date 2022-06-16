Сейм отложил решение о более ранней индексации пенсий

Из повестки дня сегодняшнего заседания Сейма исключен законопроект, предусматривающий, что индексация пенсий в этом году будет произведена раньше обычного — в августе, а не в октябре. Если бы индексация состоялась в августе, то повышенные пенсии выплатили бы уже в сентябре — еще до выборов в 14-й Сейм, назначенных на 1 октября.

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Перенос сроков индексации пенсий обосновывался тем, что необходимо как можно раньше компенсировать пожилым людям рост инфляции и повышение на энергоресурсы.

Законопроект был исключен из повестки дня по предложению премьерской партии "Новое Единство" — согласно коалиционному договору.

"Во-первых, индексация пенсий раньше, чем предполагало правительство, приведет к более низкой индексации пенсий. Инфляция сейчас растет. Если индексировать пенсии позже, то прирост будет больше. Во-вторых, премьер-министр [Кришьянис Кариньш] рассматривает индексацию пенсий как часть пакета мер поддержки. Было бы правильно, если бы коалиция согласовала весь комплекс мер поддержки, а не голосовала за каждую из них в отдельности", — так объяснил агентству LETA позицию "Нового Единства" депутат Сейма от этой партии Арвилс Ашераденс.

Председатель ответственной Комиссии Сейма по социальным и трудовым делам Андрис Скриде (Attīstībai/Par!) надеется, что уже во время летних парламентских каникул удастся созвать внеочередное заседание Сейма, чтобы утвердить законопроект.

Изначально законопроект предусматривал, что пенсии будут индексированы на месяц раньше обычного — в сентябре, а не в октябре. Однако комиссия поддержала предложение Скриде произвести индексацию пенсий еще на месяц раньше — в августе этого года. Если индексация будет произведена в августе, то первые повышенные пенсии будут выплачены уже в сентябре, то есть, до выборов.

Окончательное решение должен был принять Сейм, но законопроект был исключен из повестки дня.

Необходимо отметить, что параллельно в правительстве идут консультации о адресных мерах социальной поддержки жителям страны в грядущим отопительном сезоне. Министерство благосостояния уже предложило свой проект мер социальной поддержки. Правительство пока не рассматривало это предложение, сославшись на то, что необходимо произвести консультации.

Индексация пенсий с учетом инфляции и ее сроки является фактически частью пакета мер социальной поддержки, и вероятно, коалиция еще пытается выработать некий единый подход того, как помогать населению пережить осень и зиму 2022-2023 года, с чем и связано решение отложить рассмотрение законопроекта.

Поправки к Закону "О государственных пенсиях" сейчас предусматривают, что 1 августа будут индексированы пенсии или часть пенсий, не превышающая 50% от размера средней в стране зарплаты, с которой делались социальные взносы, в предыдущий календарный год. Также будут индексированы доплаты к пенсии за годы стажа до 31 декабря 1995 года. Будут индексированы не только пенсии по возрасту, но и в полном объеме пенсии инвалидов 1-й группы, политрепрессированных, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

То, что индексация будет произведена, сомнений не вызывает. Сама необходимость производить индексацию с учетом инфляция уже зафиксирована в законе, вопрос в сроках.