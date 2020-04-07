Сейм отложит закупку цветочных композиций за 20 тысяч евро
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Сейм в период чрезвычайного положения отложит закупку цветочных композиций за 19 999 евро.

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Как рассказала агентству LЕТА председатель Сейма Инара Мурниеце, с администрацией парламента достигнуто соглашение о том, что в период чрезвычайного положения закупки будут пересмотрены.

Как сообщалось, оппозиционная фракция Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) выразила недоумение в связи с объявленной Сеймом закупкой цветочных композиций за 19 999 евро и призвала парламент отказаться от ненужных трат.

По словам председателя фракции СЗК Улдиса Аугулиса, в период, когда в стране чрезвычайное положение и многие сферы нуждаются в поддержке государства, недопустимо, чтобы бюджетные средства тратились на маловажные цели.

Деньги, которые Сейм планирует выделить на цветочные композиции, лучше направить, например, на покупку компьютеров и смарт-устройств для детей, которым удаленная учеба доставляет сложности, сказал Аугулис.

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LETA

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LETA

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