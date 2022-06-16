Сейм: памятник в парке Победы должен быть снесен до 15 ноября

Сейм утвердил в окончательном срочном чтении Закон "О запрете экспонирования прославляющих советский и нацистский режимы объектов на территории Латвийской Республики". В законе сказано, что Рижское самоуправление должно обеспечить снос памятника в парке Победы до 15 ноября. В порядке исключения к процессу демонтажа памятника будет применяться особая ускоренная процедура принятия решений.

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За закон проголосовал 61 депутат, против были 19 парламентариев — от оппозиционного "Согласия" и независимые депутаты Юлия Степаненко и Любовь Швецова. Воздержавшихся не было. Не голосовали независимые депутаты Алдис Гобземс и Карина Спруде, парламентарии от AP! Инесе Войка и Гатис Замурс.

В ускоренном режиме к середине ноября

Поправка депутата от Национального объединения Яниса Иесалниекса — внести в закон норму, что памятник в Пардаугаве должен быть снесен к 15 сентября — не получила поддержку парламентского большинства. Иесалниекс не скрывал, что считает: дата сноса должна быть обозначена в календаре до выборов в 14-й Сейм, которые состоятся 1 октября, чтобы политики точно выполнили обещания. Депутат от оппозиционного Союза "зеленых" и крестьян Виктор Валайнис настаивал на еще более ранней дате — до 23 августа. Однако в итоге дата осталась прежней — 15 ноября.

5-я статья закона гласит, что к сносу памятника в парке Победы может быть применен особый порядок строительной процедуры в виде исключения — для ускорения процесса.

Ранее Рижская дума призывала Сейм принять соответствующее решение. В частности для того, чтобы при оспаривании результатов конкурса на проведение демонтажных работ, реализация не приостанавливалась на месяцы.

6-й статья нового закона гласит: оспаривание принятого решения о демонтаже объекта не останавливает деятельность по сносу памятника.

Самоуправлению — в данном случае, Рижской думе — Сейм дает право проводить закупки, не применяя нормы, регламентирующие публичные закупки, а также вносить изменения в соответствующие заключенные договоры в той мере, в которой это необходимо для реализации проекта и не выходит за рамки границ договорных цен, установленных ЕС. Исполнителя работ по сносу памятника Рижская дума сможет определить в ходе ценового опроса.

Финансировать снос памятника в Пардаугаве на паритетной основе будут государство и Рижская дума. Также законопроект разрешает использовать на демонтаж пожертвования физических и юридических лиц. Порядок выделения и использования средств госбюджета и пожертвований установит до 31 июля 2022 года Кабинет министров, говорится в переходных правилах к закону.

Какие еще объекты подлежат сносу?

Закон, хоть и регламентирует в первую очередь процесс демонтажа памятника в Пардаугаве, но также в целом оговаривает, какие объекты могут подлежать сносу.

В 3-й статье закона речь идет о запрете на экспонирование объектов, прославляющий советский или нацистский режимы. Под определение объектов подпадают:

те, которые прославляют оккупационную власть СССР или нацистской Германии, связанные с ней события и лиц;

прославляют тоталитаризм, насилие военную агрессию, войну и военную идеологию;

включают в себя символы советской власти или нацизма.

В то же время сделана оговорка: закон не относится к памятным знакам, мемориальным плитам и местам, архитектоническим или художественным образам, которые находятся в местах захоронения погибших солдат, а также в местах памяти жертв советского или нацистского террора.

Что же касается объектов, подлежащих демонтажу, как и памятник в парке Победы, то здесь Сейм делегирует право составить такой список Кабинету министров.

При этом принятие решений о сносе подобных объектов остается в ведении самоуправлений, на территории которых они находятся.