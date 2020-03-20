Сейм перенес выборы в Рижскую думу на 6 июня

Сегодня Сейм в окончательном чтении одобрил решение перенести внеочередные выборы в Рижскую думу на 6 июня, выяснил портал DELFI в Сейме.

Выборы перенесены из-за чрезвычайной ситуации в стране, объявленной до 14 апреля, цель которой - замедлить распространение коронавируса COVID-19.

Соответственно, Центральная избирательная комиссия объявит о выборах в Рижскую думу 14 апреля.

Все предвыборные расходы, которые возникли у партий до 13 апреля, не будут учтены. За это время партии не должны подавать отчеты о тратах в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Прежде планировалось, что выборы в Рижскую думу состоятся 25 апреля.