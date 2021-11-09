Сейм поддержал передачу Рижской церкви Святого Петра новым владельцам

Во вторник, 9 ноября, Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке в первом чтении поддержала законопроект, предусматривающий передачу здания Рижской церкви Святого Петра Евангелическо-лютеранской церкви Латвии (LELB) и фонду, который был создан Немецкой общиной Святого Петра.

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Как сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма, фонду будут переданы имущественные права на церковь Святого Петра.

Председатель комиссии Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") пояснил, что депутаты должны были принять "взвешенное и ответственное решение" и сделать выбор между двумя возможными юридическими владельцами церкви — Рижским самоуправлением и фондом, созданным Немецкой общиной LELB.

"Церковь Святого Петра является важным символом, и, при выборе подходящего решения важно согласовать все интересы, учитывая и то, что церковь была построена, содержалась и до Второй мировой войны являлась зданием лютеранской общины. Важно, чтобы церковь могла выполнять функции храма божьего. В то же время нельзя терять значимую роль культурно-исторического памятника и места проведения мероприятий", — заявил Ашераденс.

По оценке Национального управления культурного наследия можно сделать вывод, что церковь Святого Петра находится в критическом состоянии и ей срочно необходима реставрация, указал депутат, подчеркнув, что здание является культурным памятником государственного значения, который включен в Список всемирного наследия UNESCO. Церковь Святого Петра входит в Рижский исторический центр.

Целью предлагаемого закона является обеспечение сохранения и защиты церкви Святого Петра в Риге и ее культурной и исторической ценности. При усилении прав собственности на недвижимость для фонда планируется сделать отметку в земельной книге, что данное здание является памятником культуры государственного значения и частью памятника градостроительства и археологического памятника.

Также в законодательстве планируется закрепить обязательства фонда по обеспечению сохранности, реставрации и доступности культурного памятника для общественности. Для фонда предусмотрены и другие обязанности, в том числе разработка и согласование с Министерством культуры концепции сохранения, восстановления и использования здания. Фонд будет должен раз в год предоставлять отчет о проделанном.

Минкульт ежегодно должен проводить оценку и предоставлять Комиссии по образованию заключение о соответствии деятельности фонда указанным в законе целям и задачам.

Законопроект предусматривает урегулирование вопроса о территории, прилегающей к церкви Святого Петра. Сообщается, что ее основное назначение — обеспечение визуального восприятия и деятельности священного здания. Планируется запретить на прилегающей к ней территории возведение новостроек.

Финансирование для реставрации и обслуживания обеспечит фонд. Доходы, полученные в результате хозяйственной деятельности, можно будет использовать только для ремонта, содержания и обеспечения общественного доступа церкви.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, Сейм должен его рассмотреть во втором и в третьем чтении.