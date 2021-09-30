Сейм поддержал запрет на ношение Георгиевских ленточек на публичных мероприятиях

Парламент во втором чтении поддержал поправки к законом, предусматривающие запрет на использование Георгиевских ленточек на праздничных мероприятиях, собраниях, шествиях и пикетах.

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Утверждены во втором чтении изменения к Закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятиях и к Закону "О собраниях, шествиях и пикетах". Председатель Комиссии Сейма по правам человека Артусс Кайминьш подчеркнул, что к этим законопроектам не было подано во втором чтении ни одной поправки, и это позволяет предположить, что запрет будет утвержден и в окончательном третьем чтении. Кайминьш отмечает изменения настроений: год назад в первом чтении по этому вопросу были бурные дебаты в парламенте.

В то же время за запрет георгиевских ленточек проголосовали менее 50 депутатов. За поправки к Закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятиях — 47 депутатов, за поправки к Закону "О собраниях, шествиях и пикетах" — 48. Однако это позволяет утвердить законы абсолютным большинством от числа зарегистрированных депутатов.

Автор идеи ввести такой запрет — парламентская фракция Национального объединения.

Позиция Артусса Кайминьша: с учетом российской экспансии в Украине и реализуемой тоталитарной идеологии в бывших республиках СССР у Латвии есть основания считать достаточной угрозу демократическому порядку и безопасности.

"Запрещая георгиевские ленточки, ограничиваются проявления такой идеологии. Нам нужно показать свою позицию в отношении использования этих ленточек на публичных мероприятиях", — сказал Кайминьш. Депутат заявил, что для него неприемлемы ценности, которые символизирует эта ленточка также, как неприемлемы ценности пиратского флага. Схожее мнение придерживается депутат Андрей Юдин ("Новое Единство"), считающий, что ленточка используется и для выражения отрицания независимости Латвиию

Против выступили депутаты Борис Цилевич ("Согласие") и Даце Рукшане-Щипчинска (АР!). По словам Цилевича, комиссии Сейма по правам человека стоит проявлять особую осторожность, когда речь идет об ограничении основных прав и запрещать то, что не имеет четкого определения — не проявление ума.

Силовики придерживаются разных точек зрения. Представитель Службы государственной безопасности Эрик Цинкус считает, что у Латвии есть право себя защищать, поэтому запрет может быть введен. Готовность к введению запрета на ношение георгиевских ленточек демонстрирует Государственная полиция. А вот представитель Рижской Муниципальной полиции высказал опасения: "борьба с символами" может быть обречена на неудачу, что доказывают события в Беларуси.