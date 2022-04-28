Сейм поддержал запрет на поставку российского газа. Дата вступления в силу запрета еще не обозначена
Foto: Reuters/Scanpix

Парламент сегодня во втором чтении поддержал поправки к закону "Об энергетике", которые предусматривают запрет на поставки природного газа из России.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Соответствующее предложение внесли депутаты партии "Консервативные" Рейнис Знотиньш и Янис Циеленс.

Пока не ясно, когда это ограничение вступит в силу, но, по оценкам правительства, это может быть сделано со следующего года. Ожидается, что дата вступления в силу будет обсуждаться при рассмотрении поправок в окончательном чтении.

По словам парламентского секретаря Министерства экономики Илзе Индриксоне, хотя в ближайшее время поставки газа из России не планируются, для того, чтобы полностью от них отказаться, Латвии потребуется эстонский терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Палдиски, учитывая риски следующего отопительного сезона и потенциальные риски рассинхронизации электросетей со стороны России.

Латвия и ЕС задумались об отказе от использования российского газа после того, как Россия начала войну против Украины.

"Поддерживая это предложение, мы посылаем сигнал обществу, участникам газового рынка, нашим стратегическим и международным партнерам, а также самому агрессору о нашем отказе финансировать развязанную Россией на Украине войну", — сообщили в пресс-службе парламента.

Председатель правления АО Latvijas gāze Айгар Калвитис возражает против решения о запрете поставок природного газа из России. В письме народнохозяйственной комиссии Сейма он заявил, что для изменения поставщика газа требуются время и ресурсы. Отказ был бы слишком кардинальным решением и только усугубит энергетический кризис.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса v2
DELFI Brand Studio Читайте также
Один клик – и пасхальный стол накрыт!
День в "шкуре" курьера-партнера Wolt: история Армандса Яунземса
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Присылай фото с поздравлением ко Дню матери и участвуй в голосовании
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
Влияние изменения климата на развитие отраслей в Латвии: кого затронет больше всего?