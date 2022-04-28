Сейм поддержал запрет на поставку российского газа. Дата вступления в силу запрета еще не обозначена

Парламент сегодня во втором чтении поддержал поправки к закону "Об энергетике", которые предусматривают запрет на поставки природного газа из России.

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Соответствующее предложение внесли депутаты партии "Консервативные" Рейнис Знотиньш и Янис Циеленс.

Пока не ясно, когда это ограничение вступит в силу, но, по оценкам правительства, это может быть сделано со следующего года. Ожидается, что дата вступления в силу будет обсуждаться при рассмотрении поправок в окончательном чтении.

По словам парламентского секретаря Министерства экономики Илзе Индриксоне, хотя в ближайшее время поставки газа из России не планируются, для того, чтобы полностью от них отказаться, Латвии потребуется эстонский терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Палдиски, учитывая риски следующего отопительного сезона и потенциальные риски рассинхронизации электросетей со стороны России.

Латвия и ЕС задумались об отказе от использования российского газа после того, как Россия начала войну против Украины.

"Поддерживая это предложение, мы посылаем сигнал обществу, участникам газового рынка, нашим стратегическим и международным партнерам, а также самому агрессору о нашем отказе финансировать развязанную Россией на Украине войну", — сообщили в пресс-службе парламента.

Председатель правления АО Latvijas gāze Айгар Калвитис возражает против решения о запрете поставок природного газа из России. В письме народнохозяйственной комиссии Сейма он заявил, что для изменения поставщика газа требуются время и ресурсы. Отказ был бы слишком кардинальным решением и только усугубит энергетический кризис.