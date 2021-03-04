Сейм поручил правительству рассмотреть целесообразность требования ношения масок школьникам
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Сегодня Сейм на основании инициативы граждан "Дайте детям дышать в школе свободно" постановил поручить правительству оценить, не изменилась ли эпидемиологическая ситуация с момента принятия решения от 12 января о необходимости ношения масок в школе ученикам 1-4-х классов во время учебного процесса и вне его.

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Эта инициатива дважды рассматривалась комиссией Сейма по мандатам, этике и заявлениям. На втором заседании комиссии представитель инициативы Ольга Петкевич заявила, что с момента подачи первого коллективного заявления в парламент многое изменилось.

По ее словам, в странах, которые ранее приводили в качестве примеров Минздрав и правительство, не было правила ношения масок в школе. Информацию можно трактовать по-разному, однако представители инициативы изучили вопрос и пришли к выводу, что в момент, когда данная норма принималась к Латвии, в других странах подобного не было.

Она также добавила, что нет необходимости ссылаться на опыт других стран, и заявила, что в Латвии проводится эксперимент с детьми. Петкевич рассказала, что родители провели эксперимент с масками, который показал, что через пять минут ребенок начал выдыхать ртом. Между тем считается, что именно дыхание через нос защищает от заражения вирусами и бактериями.

По мнению подателей инициативы, если цель состоит в защите от вируса, необходимо обязать носить не маски, а респираторы.

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LETA

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