Сейм принял госбюджет-2022. Расходы превысят доходы почти на 2 млрд евро

Парламент в окончательном чтении утвердил проект госбюджета на 2022 год. Расходы превысят, по прогнозам, доходы почти на 2 млрд евро. Это второй в истории страны госбюджет, который Сейм утверждал, заседая в удаленном формате. "За" проголосовали 52 депутата, против — 37 парламентариев.

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В 2022 году доходы консолидированного госбюджета-2022 составят 10,663 млрд евро, расходы — 12, 406 млрд евро. В условиях пандемии Covid-19 такая разница между доходной и расходной частями считается допустимой. По сравнению с 2021 годом доходы госбюджета повысились на 1,078 млрд евро, расходы — на 1,64 млрд. евро.

Доходы государственного основного бюджета в 2022 году прогнозируется в размере 7,47 млрд евро, расходы — в размере 9,263 млрд евро. Повышение расходов основного бюджета по сравнению с прошлым годом составляет 1,41 млрд евро или 18,1%. Из этой суммы чуть более миллирда евро предусматривается израсходовать на финансирование основных функций государства, более 400 млн евро — на софинансирование проектов ЕС и других проектов иностранной финансовой помощи.

Доходы и расходы государственного специального социального бюджета составят 3,438 млрд евро и 3,387 млрд евро соответственно. Расходная часть специального социального бюджета по сравнению с прошлым годом возросла на 6,8%.

На принятие бюджета следующего года депутатам Сейма потребовался 51 час с учетом перерывов. Всего в бюджет и соответствующие законы поступило 567 предложений.

Зарплаты и пенсии: что ждать?

В госбюджете на 2022 год предусмотрено финансирование повышения заработной платы практикующим врачам, учителям и работникам сферы внутренних дел. Также предусмотрены значительные дополнительные ресурсы для мероприятий, связанных с национальной безопасностью, исполнением принятых решений и обязательств.

Согласно госбюджету-2022, один из основных приоритетов правительства в налоговой сфере — снижение налоговой нагрузки на рабочую силу. Чтобы еще больше снизить налоговую нагрузку на лиц с низкими доходами и повысить конкурентоспособность латвийский предприятий на рынке стран Балтии, будет повышен необлагаемый налогом минимум подоходного налога с жителей и одновременно повышен необлагаемй налогом минимум для пенсионеров.

На соответствующие изменения в 2022 году планируется выделить 93,8 млн евро, предусмотрев, что дифференцированный необлагаемый налогами минимум, а также необлагаемый налогами минимум пенсий с 1 января 2022 года будет повышен с 300 до 350 евро и с 330 до 350 евро соответственно. А с 1 июля 2022 года необлагаемый налогами минимум обеих категорий составит 500 евро.

Доходы и расходы государственного специального социального бюджета составят 3,438 млрд евро и 3,387 млрд евро соответственно. Расходная часть специального социального бюджета по сравнению с прошлым годом возросла на 6,8%.\

Налоговые изменения

В 2022 году планируется увеличить максимальный объект обязательных взносов государственного социального страхования с 62 800 до 78 100 евро, а также увеличить поступления по различным неналоговым статьям.

В 2022 году будет снижена ставка НДС — с 12% до 5% — на книги и периодические издания, а также на плату за электронные издания.

Также в следующем году будет повышен налог на природные ресурсы на отдельные объекты, ставки акцизных на сигареты, сигариллы, прочие табачные изделия, жидкость для э-сигарет и так далее. К безалкогольным напиткам с содержанием сахара от восьми граммов на 100 миллилитров будет применяться повышенная ставка акциза — 14 евро за 100 литров.

Разделение поступлений от подоходного налога с жителей между государством и самоуправлениями — 25% на 75%.

Макроэкономический прогноз

Среднесрочный сценарий макроэкономического развития на 2021-2024 годы разработан на основнии данных ВВП в первом квартале 2021 года, а также на июньскую краткосрочную макроэкономическую информацию и план мероприятий, снижающих последствия кризиса Covid-19. При разработке сценария Министерство финансов консультировалось с Международным валютным фондом, экспертами Еврокомиссии.

Согласно этому сценарию в 2021 году прирост внутреннего валового продукта составит 3,7%, в 2022 году — 5%, что на 0,7% и 0,5% соответственно стремительнее, чем предполагалось в феврале. Прогнозируется, что в 2023 и 2024 году ВВП повысится на 3,5% и 3,4%, соответственно. Основная причина для оптимизма — экономика быстро отвечает на вызовы пандемии.

Основной двигатель экономического роста Латвии в этом году — рост частного потребления, которое во втором квартале этого года быстро восстановилось после снятия "ковидных" ограничений и улучшения потребительских настроений. Следовательно, в целом он может увеличиваться на 6,3% за год. С учетом низкой базы рост частного потребления в 2022 году рост может составить 10,4%, однако частное потребление будет всего на 5,5% выше, чем в 2019 году. Объем инвестиций (валовое накопление основного капитала) может вырасти в этом году на 4,1%, а в 2022 году вырастет на 8,5%. Увеличение будет обеспечено средствами Европейского союза, механизма Фонда восстановления ЕС и реализацией проекта Rail Baltica.

Среднегодовая инфляция в 2021 году прогнозируется на уровне 2%, а в 2022 году — 2,4%. По сравнению с февральскими прогнозами прогноз инфляции на 2021 год повышен на 0,6 процентного пункта, на 2022 год — на 0,4 процентного пункта. Более быстрый рост потребительских цен будет определяться ростом мировых цен на сырьевые товары, в том числе цен на нефть и продукты питания, а также ускорением экономического роста в Латвии и ростом цен на услуги. Прогнозируется, что инфляция снизится до 2% в ближайшие два года.

Наряду с ускорением экономического роста уровень безработицы в Латвии в 2021 году снизился до 7,9%, что на 0,4 процентных пункта меньше февральского прогноза. В 2022 году при быстром развитии экономики и сокращении численности населения трудоспособного возраста уровень безработицы снизится до 7%. Количество сотрудников немного увеличится в 2022 году и стабилизируется на уровне 900 тысяч к 2024 году.

В этом году прогнозируется рост среднемесячной брутто-зарплаты на уровне 8%, при этом средняя заработная плата вырастет до 1234 евро "на бумаге". В следующем году рост заработной платы составит 6%, а в среднесрочной перспективе приблизится к росту производительности в экономике, который составит около 3,2%.