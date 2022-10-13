Сейм принял поправки, которые могут лишить мандатов депутатов Европарламента Ушакова и Жданок

Сейм внес в Закон "О выборах в Европарламент" поправки, которые предусматривают, что депутат, осужденный за уголовное преступление, теряет свой мандат, а гражданин, который после 13 января 1991 года состоял в Коммунистической партии, не может избираться. Законопроект еще предстоит принять в третьем окончательном чтении.

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Инициатива лишить мандата депутата Европарламента, осужденного за уголовные преступления, исходит от депутатов премьерского "Нового Единства". В ноябре 2022 года суд продолжит рассматривать дело, в рамках которого европарламентарий и экс-мэр Риги Нил Ушаков ("Согласие") обвиняется в хранении запрещенного устройства видеонаблюдения. В случае, если Ушакова признают виновным, а поправки к Закону "О выборах в Европарламент" будут утверждены Сеймом, он будет отозван из Брюсселя. Кроме того, он, вероятно, не сможет баллотироваться в Европарламент в 2024 году.

"Новое Единство" объясняет необходимость таких поправок тем, что нужно создать в отношении депутатов Европарламента такое же правовое регулирование, как и в отношении депутатов Сейма, совершивших преступное деяние. Сейчас законопроект предусматривает, что мандат депутата Европарламанта не может иметь человек, признанный виновным лишь по установленным категориям уголовных преступлений.

Ко второму чтению законопроекта Национальное объединение подало поправку, которая закроет возможность еще раз баллотироваться в Европарламент Татьяне Жданок (Русский союз Латвии). Напомним, что Жданок неизменно избирается депутатом Европарламента c 2004 года, но не имеет права баллотировать в Сейм.

Теперь по инициативе Нацобъединения в Закон "О выборах в Европарламент" внесена норма, что в Европарламент не могут избираться лица, которые после 13 января 1991 года состояли в Коммунистической партии Латвии (КПЛ). Верховный суд Латвии ранее констатировал, что Жданок состояла в КПЛ после 13 января 1991 года.

Поправки к Закону "О выборах в Европарламент" еще должны быть утверждены Сеймом в третьем, окончательном чтении.