Сейм принял резолюцию с призывом к России освободить Навального; "Согласие" отказалось голосовать

В четверг, 4 февраля, Сейм одобрил резолюцию, в которой от лица Латвии призывает власти РФ освободить оппозиционера Алексея Навального и расследовать дело о его отравлении. За проект решения проголосовали все 65 принявших участие в голосовании депутатов. При этом "Согласие" и ряд внефракционных депутатов заявили, что не будут принимать участие.

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"Мы доверяем народу России и его политическим выборам. Мы уверены, что он найдет свой путь к укреплению демократических выборов, прав и гражданских свобод", — говорится в сообщении "Согласия", которое партия распространила перед заседанием. В документе также критикуется работа латвийских властей — "парламента, который слепо повинуется исполнительной власти, растерявшегося правительства".

Днем ранее президент Латвии Эгилс Левитс также заявил, что российские власти должны немедленно освободить оппозиционного политика Алексея Навального, а также мирных демонстрантов и журналистов, задержанных в связи с противоправным и политически мотивированным судом над ним.

"Ожидаю, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время своего визита в Москву жестко выразит единую точку зрения ЕС по данному вопросу", — приводит LETA слова Левитса.

Во вторник, 2 февраля, российский суд удовлетворил ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний РФ, отменив Навальному условное наказание по делу "Ив Роше" и заменив его на 3,5 года колонии общего режима. При этом суд зачел год домашнего ареста, который оппозиционер отбыл за время следствия. Таким образом, он проведет в колонии два года и восемь месяцев.

Представители стран ЕС обсудят общую реакцию после оглашения решения суда о замене условного срока российскому оппозиционеру Алексею Навальному реальным наказанием, сообщил представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт.

"В свете приговора будет идти разговор о том, как быть дальше", — сказал Зайберт журналистам в Берлине в среду. "Мы будем с европейскими партнерами говорить о том, как реагировать на это", — добавил он. Конкретных предложений по возможным новым санкциям он не назвал.