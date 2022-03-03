Сейм принял заявление в поддержку присвоения Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС

Парламент единогласно утвердил проект решения "О присвоении Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский союз". Никто не голосовал против, никто из депутатов не воздержался.

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В документе Сейм Латвийской Республики заявляет, что Украина перед лицом военной агрессии Российской Федерации и широкомасштабного вторжения в защищает свое право определять свое будущее и борется за европейские ценности. Принимая во внимание, что Украина подала заявку на полноправное членство в Европейском Союзе, Сейм Латвии: