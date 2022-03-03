Сейм принял заявление в поддержку присвоения Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Парламент единогласно утвердил проект решения "О присвоении Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский союз". Никто не голосовал против, никто из депутатов не воздержался.

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В документе Сейм Латвийской Республики заявляет, что Украина перед лицом военной агрессии Российской Федерации и широкомасштабного вторжения в защищает свое право определять свое будущее и борется за европейские ценности. Принимая во внимание, что Украина подала заявку на полноправное членство в Европейском Союзе, Сейм Латвии:

  • признает, что необходимо использовать любую возможность, чтобы помочь Украине устоять в борьбе за свой суверенитет и территориальную целостность;
  • поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС и ее будущее полноправное членство в ЕС;
  • считает, что сейчас особенно важно и необходимо выразить четкую поддержку цели Украины стать членом ЕС;
  • призывает институты ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата в члены ЕС как можно быстрее;
  • призывает все государства-члены ЕС поддержать Украину в ее стремлении стать полноправным членом ЕС и поддержать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС;
  • считает, что предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС станет важным сигналом солидарности ЕС, подтверждающим принадлежность Украины к Европе, за ценности которой она сейчас изо всех сил героически борется;
  • подтверждает, что Латвия готова оказать Украине широкую поддержку на пути к полноправному членству в Европейском Союзе.
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