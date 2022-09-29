Сейм признал СПГ-терминал в Скулте "объектом национальных интересов"

Сегодня Сейм в окончательно чтении принял предложенный правительством и Министерством экономики (МЭ) законопроект, который придаст статус объекта национального интереса Скултскому терминалу сжиженного природного газа (СПГ).

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В ходе дебатов несколько депутатов от оппозиции выступили с резкой критикой принятого закона, усмотрев в нем риски, которые нанесут ущерб населению.

Статус означает, что это означает, что строительству СПГ-терминала будет дан "зеленый свет" — к нему применяться процедуры, упрощающие и, что важно, ускоряющие процедуру возведения.

Как отмечают в Министерстве экономики, запуск национального СПГ-терминала в относительно короткие сроки необходим для безопасной поставки природного газа в Латвию, поэтому важно установить специальный регламент, который подтверждал бы государственную заинтересованность в создании терминала облегчил бы административные процедуры оценки и реализации проекта.

Цель закона — укрепить устойчивость латвийских маршрутов энергоснабжения, обеспечив успешное строительство терминала СПГ в Скулте.

В законе также говорится, что терминал СПГ в Скулте и связанные с ним сооружения могут быть введены в эксплуатацию до 15 сентября 2024 года.

Уже сообщалось, что в начале июня правительство поручило Министерству экономики провести углубленную оценку проектов СПГ-терминала, на которые подали заявки АО Skulte LNG Terminal в Саулкрасты и SIA Kundziņsalas dienvidu projekts в Риге. До 31 августа в Кабинет министров должен был быть представлен отчет, в котором с привлечением независимых консультантов оценивается соответствие проектов экономическим и национальным интересам Латвии.

В понедельник, 29 августа, правительство в закрытом режиме заслушало рекомендации спецслужб.

Skulte LNG Terminal зарегистрирован в 2016 году. На сайте Skulte LNG Terminal указано, что истинными бенефициарами компании являются Арнфинс Унумс и Петерис Рагаушс. При этом во второй половине мая 2022 года топливный трейдер AО Virši-A объявил о покупке 20% акций Skulte LNG Terminal