Сейм признал военную агрессию России геноцидом против украинского народа

Сегодня, 21 апреля, Сейм принял заявление об агрессии и военных преступлениях России в Украине. В нем говорится, что Россия осуществляет геноцид против украинского народа, а страны ЕС призываются незамедлительно прекратить импорт российского газа и нефти.

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За заявление проголосовали 83 депутата из всех фракций парламента. Никто не проголосовал против и не воздержался от голосования.

В заявлении Комиссия иностранных дел Сейма обращает внимание на многочисленные свидетельства и доказательства жестоких массовых преступлений российской армии против мирных жителей Украины, в том числе убийства женщин и детей, сексуальное насилие в Буче, Ирпене, Мариуполе и других местах.

В заявлении Сейма осуждается попытки российских представителей власти скрывать военные преступления.

Депутаты обращают внимание на то, что с начала военного вторжения России десять миллионов украинцев были вынуждены покинуть свой дом, а более, чем четырем миллионам человек, пришлось уехать из Украины.

В заявлении Сейма упомянуты жертвы российской агрессии в Украине — тысячи мирных жителей и защитников Украины, которых также чествуют за смелость и героизм.

"В тактике, которую Россия осуществляет в Украине, бомбардируя жилые районы города, общественные центры, пассажирские вокзалы и гражданскую инфраструктуру, а также убивая мирных жителей, очевидны признаки военных преступлений и даже преступления против человечества", — говорится в заявлении. Сейм упоминает также попытки похищения и депортации жителей Украины на территорию России.

Сейм отмечает гуманитарную катастрофу в Мариуполе, которая возникла из-за того, что российская армия запрещает мирным жителям покинуть город и убивает тех, кто пытается это сделать, уничтожает городскую инфраструктуру и склады с запасами продовольствия, блокирует поставки воды, продуктов и медикаментов.

В результате этих действий российской армии от голода, жажды или оружия российских солдат погибли уже тысячи жителей Мариуполя.

В заявлении Сейм напоминает о Голодоморе — голоде в Украине, искусственно вызванном в 1932 — 1933 годах в результате политики, осуществляемой Советским Союзом. Тогда погибла пятая часть населения Украины — и Латвия признала эти события сознательно осуществляемым геноцидом сталинского режима против народа Украины.

"Для Латвии, как для страны-участницы ООН, Совета Европы, Европейского Союза и НАТО, выступающих за демократические ценности, недопустимы действия России, направленные на массовое уничтожение украинского народа. Латвия осуждает геноцид и преступления против человечества, а также осознает свою обязанность признавать, предотвращать и поминать произошедшие трагедии, чтобы избежать их повторения в будущем", — говориться в заявлении.

Парламент оценивает расследование военных преступлений в Украине, начатое Международным уголовным судом, и выражает надежду, что все, кто отвечает за совершение и не предотвращение этих преступлений, предстанут перед судом. Латвия осуждает также российское вторжение в Украину, осуществленное при поддержке белорусского режима.

Неоправдываемое вторжение России в Украину — грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, противоречащее в том числе и российским обязательствам перед ООН и международными правовыми нормами, а также обязательствам, которые Россия взяла на себя, подписывая Будапештский меморандум и гарантируя соблюдать территориальную целостность и суверенитет Украины.

Сейм призывает евроатлантическое сообщество незамедлительно ввести санкции против России, чтобы ограничить возможность российской армии продолжать военную агрессию в Украине, а также просит увеличить военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую помощь Украине и поддерживать инициативы, которые осуждают военные действия России в Украине и изолируют Россию от международных и региональных организаций.