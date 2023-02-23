Сейм призвал усилить помощь Украине и осудил Россию за агрессивную войну

В четверг, 23 февраля, Сейм принял заявление в связи с предстоящей годовщиной вторжения России в Украину, в котором вновь выражает самое решительное осуждение России за агрессивную войну против Украины.

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За принятие заявления проголосовали 78 депутатов, а девять присутствующих на заседании депутатов партии "Стабильность!" в голосовании не участвовали.

В заявлении подчеркивается поддержка Латвией территориальной целостности Украины и отмечается, что агрессия России против Украины является нарушением Устава ООН. Сейм призывает международное сообщество срочно и существенно усилить политическую, экономическую, военную и другие виды помощи Украине.

"Если мы хотим обеспечить победу Украины и стратегическое поражение России, мы не должны больше задерживать или откладывать поставки военной техники и боеприпасов, потому что каждая задержка, каждая отложенная поставка оружия и боеприпасов продлевает войну и на практике означает больше жертв среди гражданского населения, больше разрушений и страданий", — заявил ранее глава комиссии по иностранным делам Рихард Колс.

Он подчеркнул, что только побежденная, демилитаризованная Россия и полностью освобожденная Украина — суверенная и неделимая в пределах ее международно признанных границ — могут обеспечить долгосрочную стабильность и прочный мир.

В заявлении Сейма выражается непоколебимая поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Парламентарии также требуют, чтобы Россия немедленно прекратила все военные действия в Украине и вывела все силы и военную технику с ее территории без каких-либо условий.

Сейм призывает срочно и существенно усилить политическую, экономическую, финансовую, военную, техническую и гуманитарную помощь Украине, чтобы она могла защитить себя от агрессивной войны России и попыток дестабилизировать государственные органы Украины, подорвать ее экономическую стабильность, разрушить важнейшую энергетическую, инфраструктуру, инфраструктуру коммуникаций, водоснабжения, транспорта, образования, здравоохранения и культуры.

В заявлении подчеркивается, что агрессия России против Украины является вопиющим нарушением Устава ООН и международное сообщество должно на это отреагировать, чтобы сохранить глобальную безопасность и международный порядок.

Депутаты призывают евроатлантическое сообщество и партнеров добиваться всеобъемлющей международной изоляции России, в том числе в отношении членства в Совете Безопасности ООН. Также необходимо добиваться полной ответственности России за нарушения международного права и тяжкие преступления, которые Россия, подконтрольные ей формирования и союзники совершили в ходе агрессии против Украины, включая создание специального международного трибунала по этим преступлениям.

В заявлении говорится, что Россия сегодня является самой большой угрозой миру и международному праву и в Европе, и во всем мире, а поддержка и предоставление России оружия для ведения войны в Украине и убийств украинских граждан является основанием для признания Белоруссии и Ирана соучастниками нарушений международного права, тяжких преступлений и актов терроризма, которые Россия совершает против Украины.

Парламентарии выступают за необходимость разработки на уровне Европейского союза правового режима, который позволит его членам использовать замороженные российские активы для восстановления Украины и выплаты компенсаций жертвам российской агрессии.

Депутаты выражают солидарность с Украиной и украинским народом, который неустанно демонстрирует поразительное мужество и стойкость перед лицом постоянных угроз и нападений. Сейм чествует защитников и народ Украины за мужество и героизм и чтит память всех жертв российской агрессии — тысяч украинских гражданских лиц и защитников.