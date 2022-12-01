Сегодня Сейм продлил чрезвычайное положение на границе с Беларусью до 10 февраля 2023 года. Впервые чрезвычайное положение в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе ввели 11 августа в связи с увеличившимися случаями нелегальной иммиграции, и с тех пор его несколько раз продлевали.

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Министерство внутренних дел Латвии отмечает, что важно учитывать, что Беларусь поддерживает войну, развернутую Россией в Украине, и в компетентные органы Литвы и Польши продолжают поступать сведения о незаконных пересечениях границы с территории Беларуси.

Таким образом, и в будущем необходимо обеспечивать мониторинг границы между Латвией и Беларусью в усиленном режиме, считают в министерстве.

В министерстве также отмечают, что Польша завершила строительство постоянного ограждения вдоль польско-беларусской границы, а на литовско-беларусской границе постоянное ограждение еще строят.

Беларусь может воспользоваться тем, что вдоль латвийско-беларусской границы не построен постоянный забор, и увеличить число людей, которые нелегально пересекают границу.

Необходимо обеспечить единые скоординированные действия между государствами, чтобы обеспечить равную охрану границы стран всего региона с Беларусью.

Как сообщалось, в связи с объявленной в России мобилизацией с 28 сентября на три месяца введено чрезвычайное положение на территории Алуксненского, Балвского и Лудзенского краев, а также в портах, аэропортах и на железнодорожных погранпереходах.