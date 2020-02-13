Сейм распустил Рижскую думу

Сейм принял в окончательном чтении законопроект о роспуске Рижской думы. Досрочные выборы в столице состоятся 25 апреля.

Хотя в первом чтении за законопроект голосовали только четыре коалиционных партии и еле-еле набралось нужное число голосов, в этот раз за была все коалиция. За роспуск голосовало 62 депутата, против — 22.

Пока что дума продолжает работать, потому что закон о роспуске вступит в силу на следующий день после провозглашения. Решение о провозглашение в течение десяти дней примет президент Эгил Левитс.

"Бывший мэр Риги, попав в Брюссель, не видит своей вины в происходящем в Рижской думе. Ушаков создал в Риге свое королевство с вассалами. Это было заметно уже давно, но полная картина открылась только после того, как мэр в принудительном порядке сбежал", — заявил Сейму министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце ("Развитие/За"), выступая перед голосованием.

Он подчеркнул, что кризис в думе образовался не за один день, и единственный способ его прекратить — это распустить думу.

Депутат от "Согласия" Ивар Зариньш выразил сомнение в том, что роспуск с юридической точки зрения законен. "Думу, которая не хочет работать и явно это демонстрирует, нужно распустить, но нужно сделать это по закону", — считает он. Зариньш выразил недоумение, почему коалиция не могла создать новый законопроект, где был бы только факт о том, что не было трех заседаний подряд. Кроме того, считает он, то, что новое основание для роспуска не обсуждалось — грубое нарушение демократии. "Мусорная сага", по его мнению, только предлог, чтобы создать в Риге новую "политическую крышу".

Депутат от СЗК Виктор Валайнис, отметив необходимость роспуска думы, тоже усомнился в том, что законопроект составлен правильно.

"Нужно посмотреть, как Конституционный суд оценит демонстрацию власти парламента", — предложил он.

Депутат Юлия Степаненко (вышедшая из "Согласия") предположила, что роспуск думы войдет в историю как юридический казус, который будут изучать студенты. По ее мнению, юристы еще не видели такого ужасно составленного законопроекта.

Депутат Алдис Гобземс заявил, что все это — прикрытие для коррупционных действий Новой консервативной партии и, хотя думу нужно распустить, в ситуации виноваты и те депутаты коалиции Сейма, которые два года назад ушли из думы в парламент.

"Я уверен, что большая часть общества, как и я, не верит, что в Рижской думе будут перемены, что закончатся схемы, коррупция, деление должностей. Вы боретесь только за то, что будет стоять за схемами в Рижской думе", — обвинил политиков Гобземс.

Председатель Бюджетной комиссии Сейма Мартиньш Бондарс сказал, что представитель Юридического бюро Сейма заверил его, что новый дополненный законопроект корректен. Он призвал "не мучиться" и не спорить о необходимости распустить думу, которую хочет распустить даже сам мэр.

Депутат Регина Лочмеле-Лунева ("Согласие") выразила надежду, что некоторые депутаты Сейма тоже захотят самораспуститься. Она раскритиковала начавшуюся прежде времени предвыборную кампанию и то, что нельзя было составить новый законопроект.

"Это подтверждение тому, что речь идет о смене власти в Риге. Это всем понятно — в том числе избирателям. Не надейтесь, что избиратели — идиоты", — подчеркнула депутат.

Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) инициировало роспуск думы из-за неспособности самоуправления организовать вывоз мусора в столице. Однако юридическое бюро Сейма сочло, что это не является юридическим основанием для роспуска думы. После этого по инициативе мэра Риги Олега Бурова ("Честь служить Риге") было созвано три заседания подряд, на которых не было кворума, что является основанием для роспуска думы.

В среду ответственная за законопроект бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала дополнение законопроекта о роспуске Рижской думы, включив в него новое основание для роспуска. Кроме того, министерство констатировало, что дума в установленные нормативными актами сроки не утвердила обязательные правила о бюджете самоуправления на 2020 год, что может существенно повлиять на реализацию проектов развития и инициатив в столице.

Согласно закону о самоуправлениях, в случае роспуска Рижской думы будет назначена временная администрация, задачей которой станет выполнение функций самоуправления до момента, когда на первое заседание соберется новая дума. Планируется, что руководителем временной администрации может стать госсекретарь VARAM Эдвин Балшевиц. Заместителем руководителя временной администрации предлагается назначить директора юридического департамента Минфина Артиса Лапиньша, а еще одним членом администрации предположительно станет замдиректора юридического департамента Минюста Алексей Ремесов.