Сейм расширил права самоуправлений принимать решения об азартных играх и разрешил депутатам дум совмещать должности

Сейм принял в окончательном чтении новый закон о самоуправлениях, который вступит в силу 1 января 2023 года.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вопреки решению, принятому ранее ответственной комиссией, парламент с перевесом в один голос утвердил предложение депутата Виктора Валайниса (Союз зеленых и крестьян) о предоставлении думам самоуправлений права разрешать или запрещать места организации азартных игр на их административной территории.

Это расширяет полномочия, уже предоставленные самоуправлениям законом об азартных играх и лотереях, согласно которому самоуправления имеют право издавать обязательные правила, устанавливая места и территории, где организация азартных игр не разрешена.

Также вопреки принятому ранее ответственной комиссией решению было поддержано предложение, которое позволит депутатам самоуправлений совмещать эту работу с руководством муниципальными учреждениями образования, культуры или здравоохранения.