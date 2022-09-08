Сейм расширил права самоуправлений принимать решения об азартных играх и разрешил депутатам дум совмещать должности
Foto: Reuters/Scanpix

Сейм принял в окончательном чтении новый закон о самоуправлениях, который вступит в силу 1 января 2023 года.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Вопреки решению, принятому ранее ответственной комиссией, парламент с перевесом в один голос утвердил предложение депутата Виктора Валайниса (Союз зеленых и крестьян) о предоставлении думам самоуправлений права разрешать или запрещать места организации азартных игр на их административной территории.

Это расширяет полномочия, уже предоставленные самоуправлениям законом об азартных играх и лотереях, согласно которому самоуправления имеют право издавать обязательные правила, устанавливая места и территории, где организация азартных игр не разрешена.

Также вопреки принятому ранее ответственной комиссией решению было поддержано предложение, которое позволит депутатам самоуправлений совмещать эту работу с руководством муниципальными учреждениями образования, культуры или здравоохранения.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (3) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio
Iedvesmai