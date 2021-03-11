Сейм рассмотрит вопрос о пособиях в размере 200 евро для пенсионеров и лиц с инвалидностью
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Сейм сегодня рассмотрит вопрос о выделении единовременного пособия в размере 200 евро пенсионерам и людям с инвалидностью.

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Правительство ранее постановило, что единовременное пособие в размере 200 евро в связи с чрезвычайным положением из-за Covid-19 будет предоставлено получателям пенсии по возрасту, пенсии по инвалидности и пенсии по потере кормильца. Право на получение пособия будет также у людей, получающих компенсацию по потере трудоспособности или государственное пособие социального обеспечения.

Также пособие будет выплачено получателям пособий по уходу за ребенком с инвалидностью и пособий для лиц с инвалидностью, нуждающихся в специальном уходе.

В целом на выплату единовременного пособия из средств для непредвиденных случаев будет выделено 112,5 млн евро.

Планируется, что Государственное агентство социального страхования (ГАСС) выплатит единовременное пособие всем указанным группам без дополнительного заявления в апреле этого года.

Людям, которым пенсии и пособия будут назначены в период с 1 марта до окончания чрезвычайного положения, ГАСС выплатит единовременное пособие в течение 30 дней, подачи отдельного заявления на получение пособия не требуется.

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LETA

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