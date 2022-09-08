Сейм рассмотрит законопроект о независимости Латвийской Православной Церкви

Сегодня Сейм планирует принять поданный президентом Эгилом Левитсом законопроект о независимости Латвийской Православной Церкви (ЛПЦ).

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В настоящее время ЛПЦ действует при Московском Патриархате, который поддерживает правящий в России режим и войну этой страны против Украины. По словам Левитса, предложенный им закон восстановит исторический статус ЛПЦ и исключит любую власть патриарха Московского над церковью в Латвии.

"Принятием поправок к закону Латвийское государство признает, что Латвийская Православная Церковь является полностью самостоятельной и независимой (автокефальной) церковью. Она не зависит от власти любой другой церкви за пределами Латвии", — говорится в в распространенном медиацентром президентской канцелярии заявлении Левитса.

"При вступлении закона в силу любое влияние или власть патриарха Московского над нашей православной церковью будет устранено. Отказ от какой-либо связи с Патриархом Московским является важным вопросом для наших православных, всего латвийского общества и национальной безопасности", — подчеркнул президент.

Как указал Левитс, в "независимом, демократическом и правовом Латвийском государстве нашим православным нужна своя самостоятельная и независимая церковь. Такова была, есть и всегда будет позиция Латвийского государства. Под руководством архиепископа Яниса Поммерса это было достигнуто вскоре после провозглашения Латвийской Республики".

Президент указал, что подготовленный законопроект согласован с председателем и руководителями всех фракций Сейма.

"Я услышал полное понимание ситуации и поддержку этой инициативы. Латвийская православная церковь также была проинформирована о подготовленном законопроекте.

Могу заверить, что Латвийская Православная Церковь и митрополит Александр могут рассчитывать на полную поддержку Латвийского государства, которое юридически признает автокефальный статус церкви", — говорится в заявлении президента.