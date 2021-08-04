Сейм рассмотрит законопроект о праве увольнять работников без ковид-сертификатов

Сегодня Сейм рассмотрит вопрос о передаче парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции проекта поправок к закону об управлении распространением инфекции Covid-19.

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Поправки предусматривают, что после 1 октября работодатель будет иметь право увольнять сотрудников, не получивших ковид-сертификат.

Для того, чтобы законопроект был официально принят, его следует рассмотреть как минимум в трех чтениях после передачи комиссиям, однако если законопроект будет объявлен депутатами срочным, его нужно рассмотреть только в двух чтениях..

Между тем оппозиционные депутаты Сейма готовятся собрать подписи 34 депутатов, чтобы временно приостановить провозглашение этих поправок и попытаться вынести их на референдум.

Сейм сегодня также примет решение об утверждении выдвинутых кандидатов — Яниса Сиксниса, Яниса Эглитиса и Саниты Уплеи-Егермане — в Совет общественных электронных СМИ.