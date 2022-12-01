Сейм рассмотрит законопроекты о создании нового министерства и введении должностей вице-министров в правительстве, сообщает пресс-служба парламента.

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Оба законопроекта будут рассматриваться во втором, окончательном чтении.

В ответственной за законопроекты юридической комиссии они не были одобрены. Большинство членов юридической комиссии отклонили поправки к закону об устройстве Кабинета министров, которые предусматривают создание новой должности министра климата и энергетики, а также поправки к закону об устройстве государственного управления, необходимые для реализации плана будущей коалиции по введению должностей вице-министров.

Как сообщалось, в ходе формирования нового правительства потенциальные партнеры по правящей коалиции договорились о создании нового Министерства климата и энергетики и введении должностей вице-министров.