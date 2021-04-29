Сейм разрешил с 7 мая ресторанам и кафе обслуживать клиентов за пределами помещений

Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки, согласно которым с 7 мая предприятия общепита могут обслуживать клиентов вне помещений, соблюдая правила эпидемиологической безопасности, передает LETA.
Сейм принял решение вопреки договоренности правительства не ослаблять ограничения до 11 мая. Премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) обеспокоен решением Сейма. По его мнению, в вопросах эпидемиологической ситуации Сейм “живет своей жизнью в своем информационном пространстве”.
“Я за этим наблюдаю несколько обеспокоено, так как разные действия могут привести к негативным последствиям”, - сказал премьер.
Согласно решению Сейма, с 7 мая предприятия общепита могут, соблюдая меры эпидемиологической предосторожности, обслуживать клиентов за пределами помещений. В зависимости от эпидемиологической ситуации, Кабинет министров может на время запретить оказание этих услуг.
Разработанные Министерством экономики правила гласят, что за одним столиком может быть не более четырех человек, а между столиками должно быть расстояние в два метра. Однако не исключено, что правительство должно будет отдельно согласовать требования эпидемиологической безопасности.