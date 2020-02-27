Сейм решил не отказываться от деления Риги на "мусорные" зоны

Парламент во втором чтении поддержал поправки к закону о работе с отходами, в том числе позволил краям и в дальнейшем без конкурса доверять вопрос мусора принадлежащим им предприятиям. Но при этом парламентарии не поддержали предложение позволить рижанам заключить договор с любым соответствующим условиям операторам. Документ еще должен пройти третье чтение, отмечает Lsm.lv.

Депутат Сейма Даниэль Павлютс рассказал о предложении обязать самоуправления проводить конкурс, прежде чем использовать право заключить договор со своей компанией. Однако парламентарии на подобный шаг не согласились.

Самые острые дискуссии вызвало предложение ввести в Риге не модель зон — территория разбита на несколько участков, на каждом работает одно предприятия — но предусмотреть лицензии, чтобы жители могли заключить договор с любым оператором, который отвечает критериям Кабмина. Представитель ответственной комиссии указал, что предложение позиционируется как более свободная модель конкуренции, но контраргументом стало то, что это создает много неясностей. Комиссия Сейма предложение одобрила.

Один из авторов идеи — депутат Кришьянис Фелдманис — пояснил, что раньше рижане могли выбрать, с кем заключить договор. Теперь же из-за поправок в зонах появится монополия. Он уверен, что предложенные поправки помогут вернуться к конкуренции.

Против выступил Павлютс, указавший, что в условиях лицензирования компания должна быть готова, что в любой момент ее услуги могут выбрать или от них могут отказаться. Поэтому цены будут непрогнозируемыми. Это будет не свободная конкуренция, но очень ограниченная — с крупными компаниями, отметил депутат.

Несколько депутатов — и от коалиции, и от оппозиции — подчеркнули, что предложение создаст больше проблем, чем решений. Инициативу решено отклонить.

При этом Сейм поддержал идею отказаться от деления Риги на по меньшей мере три зоны. В законопроекте, однако, осталось предложение разделять крупные края (минимум 50 тыс жителей) на по меньшей мере две зоны.