Сейм решил закрыть игорные залы во время чрезвычайной ситуации

Большинство депутатов Сейма поддержало закрытие игорных залов во время чрезвычайной ситуации, вызванной распространением коронавируса. Об этом сообщает агентство LETA.

Новая консервативная партия предлагала закрыть игорные залы, но сделать исключение для интерактивных азартных игр, моментальных лотерей и розыгрышей номеров — а предложение отдельных депутатов Союза "зеленых" и крестьян, а также внефракционных депутатов Юлии Степаненко и Линды Лиепини, подразумевало запрет любых азартных игр. Сейм выбрал первый вариант.

Латвийская ассоциация игорного бизнеса надеется, что правительство компенсирует зарплаты работникам игорных залов.