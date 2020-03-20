Сейм решил закрыть игорные залы во время чрезвычайной ситуации
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Большинство депутатов Сейма поддержало закрытие игорных залов во время чрезвычайной ситуации, вызванной распространением коронавируса. Об этом сообщает агентство LETA.

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Новая консервативная партия предлагала закрыть игорные залы, но сделать исключение для интерактивных азартных игр, моментальных лотерей и розыгрышей номеров — а предложение отдельных депутатов Союза "зеленых" и крестьян, а также внефракционных депутатов Юлии Степаненко и Линды Лиепини, подразумевало запрет любых азартных игр. Сейм выбрал первый вариант.

Латвийская ассоциация игорного бизнеса надеется, что правительство компенсирует зарплаты работникам игорных залов.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv

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