Сейм сегодня примет решение о лишении гражданства Латвии за поддержку войны

Сегодня, 21 апреля, Сейм в окончательном чтении планирует принять решение о поправках к Закону о гражданстве, которые предусматривают, что гражданства Латвии можно лишить тех лиц, которые поддерживают военные преступления или другие международно-наказуемые преступления против демократического государства.

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Поправки создадут правовую основу для лишения латвийского гражданства лиц, поддерживающих военные преступления, которые в случае лишения гражданства не станут лицами без гражданства.

Предложенные Министерством юстиции и уточненные Комиссией по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции поправки предусматривают лишение гражданства Латвии лица, которое оказало существенную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку странам или лицам, совершившим геноцид, преступление против мира, преступление против человечности, военное преступление, которое угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств.

Гражданство будет аннулировано и в том случае, если лицо само участвовало в вышеуказанных действиях.

Также следует помнить, что гражданства смогут лишить лишь в случае, если человек не станет лицом без гражданства. То есть, гражданство могут отнять у двойных граждан, а те сторонники военных преступлений, у которых есть только гражданство Латвии, останутся гражданами.

Предусмотрено, что информация о факте совершения заинтересованным лицом любого из указанных действий будет предоставлена учреждениями госбезопасности.

Оспаривание и обжалование решения о лишении гражданства не приостанавливает его действия.