Сейм соберется на торжественное заседание, оно пройдет в формате видеоконференции

Сегодня, в день 30-й годовщины восстановления независимости Латвии, в 12 часов Сейм соберется на торжественное заседание, сообщили агентству LETA в пресс-службе парламента.

Соблюдая физическое дистанцирование, депутаты соберутся в нескольких помещениях парламента, а само заседание пройдет в формате видеоконференции. Заседание будет транслироваться на сайте "www.saeima.lv", а также по Латвийскому телевидению и Латвийскому радио.

На заседании выступит с речью спикер Сейма Инара Мурниеце, в нем примут участие президент Эгил Левитс и премьер-министр Кришьянис Кариньш.

С 9 часов в Домском соборе в удаленном формате проходит экуменическое богослужение. Также сегодня члены президиума Сейма возложат цветы к памятнику Свободы.