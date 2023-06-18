Сейм уходит на летние каникулы

Сейм Латвии уходит на летние каникулы до начала сентября. Президиум Сейма и совет фракций постановили начать осеннюю сессию 4 сентября и закрыть ее 22 декабря, сообщает агентство LETA со ссылкой на пресс-службу парламента.

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Окончательно утвердить сроки летних каникул Сейма еще предстоит депутатам.

Весенняя сессия Сейма завершится 23 июня.

Согласно Регламенту Сейма, при необходимости между сессиями могут созываться внеочередные заседания.