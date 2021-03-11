Сейм утвердил Аниту Родиню в должности судьи Конституционного суда

Сейм утвердил декана юридического факультета Латвийского университета Аниту Родиню в должности судьи Конституционного суда. За ее утверждение проголосовали 56 депутатов.

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Родиню на эту должность выдвинули парламентские фракции "Для развития/За!" и "Нового Единства". Она была единственным кандидатом на должность, однако коалиция не поддержала ее единогласно.

Судья вступит в должность в установленном законом порядке, принеся присягу президенту Эгилу Левитсу. После этого она сможет выполнять должностные обязанности.

Ранее Родиня сообщила, что согласилась стать кандидатом на эту должность, оценив свои знания, навыки и квалификацию, поскольку конституционное право является ее специализацией, она хорошо знакома с опытом Латвии и тенденциями в этой области права.