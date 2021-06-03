Сейм утвердил Голубеву на должности министра внутренних дел

Сейм сегодня после долгих дебатов утвердил на должности министра внутренних дел депутата парламента, бывшую исследовательницу политики Марию Голубеву (Развитие/За!), передает LETA.

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За её кандидатуру проголосовали 54 депутата, 35 против, один воздержался.

Против утверждения Голубевой на этой должности выступил Ральф Немиро (KPV LV) и Вячеслав Домбровский. Немиро указал, что ей необходимо усовершенствовать свои знания, учитывая специфику должности. По его мнению, прежний министр внутренних дел Сандис Гиргенс был очень хорошим кандидатом, “которого поменяли на представителя другой силы только потому, что такая договоренность”. “Я не вижу профессионального качества, поэтому не поддержу”, - заявил Немиро.

Добмровский указал, что Голубева - эксперт в сфере образования, поэтому он бы её поддержал на должности министра образования, но не на должности министра внутренних дел. Политик высоко оценил Гиргенса на посту главы МВД, отметив, что партия KPV LV несет ответственность за то, что он не может продолжать выполнять обязанности министра.

Голубева в качестве своих приоритетов выдвинула структурные реформы в сфере внутренних дел, укрепление полиции и предотвращение насилия в семьях.

Движение “За!” отмечает, что Голубева имеет международный опыт в государственном управлении, она исследовала политику миграции, сотрудничала с центром “Марта” в вопросах предотвращении торговли людьми. В Сейме она работала над улучшением законодательства в вопросах борьбы с преступлениями на почве ненависти и была членом Комиссии национальной безопасности.

В 2000 году Голубева получила степень доктора наук в Кембриджском университете. В прошлом она работала преподавателем во многих латвийских вузах и консультантом Государственной канцелярии.