Сейм утвердил меры поддержки жителей Латвии на время пандемии

Сейм в окончательном чтении принял меры, направленные на поддержку работодателей и жителей Латвии во время пандемии COVID-19.

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Во-первых, если сотрудник с 22 марта по 30 июня в связи с заболеванием COVID-19 или нахождением в карантине получит лист нетрудоспособности, то уже со второго дня его будет оплачивать государство. Пособие составит 80% от средней зарплаты.

Во-вторых, лица и семьи, которые имеют статус малообеспеченных и бедных, а срок действия этого статуса подходит к концу, смогут рассчитывать на автоматическое продление статуса на время чрезвычайной ситуации и один календарный месяц после её завершения. На это время сохраняются все пособия и льготы. Люди, заново претендующие на этот статус, смогут подать заявку электронно или поместив заявление в почтовый ящик социальной службы.

Помимо прочего, самоуправление может предоставить лицу или семье пособие для разрешения кризисной ситуации, если человек не может удовлетворить свои основные нужды. Пособие будет выплачено из бюджета самоуправления, а государство покроет половину этих расходов, но не более 40 евро в месяц на одного человека.

В-третьих, если у человека с инвалидностью во время чрезвычайной ситуации подошел к концу срок действия документа об инвалидности, то этот документ будет автоматически продлен на срок до шести месяцев.

Как уже сообщалось, в Латвии до 14 апреля объявлена чрезвычайная ситуация в связи с распространением коронавируса COVID-19. На это время государственные и муниципальные учреждения прекратили очно обслуживать клиентов.