Сейм утвердил на должности девять судей суда по экономическим делам
Foto: Pixabay

Сейм сегодня утвердил назначение девяти судей суда по экономическим делам, полномочия которых начинаются с 8 марта.

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Судьями районного суда назначены Микелис Замбергс, Любовь Коваль, Катарина Сниедзе, Вия Калниня, Иева Янковска, Айвар Латковскис, Каспарс Вецозолс, Дагния Муцениеце и Оксана Пулле-Чижова.

Кандидаты на должность судей при вступлении в должность обязались обучаться, в своей работе избегать влияния и давления со стороны общества и журналистов.

Как уже сообщалось, зарплата всех судей районных судов, включая судей суда по экономическим делам, одинакова и в этом составляет 2984 евро до уплаты налогов. Будет объявлен конкурс на должность председателя суда, на который может претендовать один из назначенных судей или любой другой квалифицированный специалист.

На конкурс судей было подано 95 заявок. Работа суда по экономическим делам должна начаться 31 марта этого года. Суд будет рассматривать коррупционные правонарушения в частном и в государственном секторах, а также преступления, связанные с отмыванием денег.

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LETA

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LETA
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