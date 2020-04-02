Сейм утвердил на должности министра экономики Яниса Витенбергса

Сейм сегодня утвердил на должности нового министра экономики Яниса Витенбергса (KPV LV), сообщает LETA. За него проголосовали 69 депутатов, против шесть и двое воздержались.

По словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша, Витенбергс успешно руководил комиссий Сейма, отвечающей за вопросы народного хозяйства, среды и регионов. “Он знает сферы ответственности отрасли и нужды, поэтому он сможет незамедлительно подключиться к работе правительства”, - указал Кариньш. К тому же у него уже есть доступ к государственной тайне, так как он был членом комиссии Сейма по Национальной безопасности.

Депутат от “Согласия” Валерий Агешин сообщил, что депутаты его партии не поддерживают Витенбергса, так как ничего не знают о его экономических взглядах и программе, а также о его знаниях и навыках в сфере экономики. В свою очередь, депутат от Союза “зелёных” и крестьян Викторс Валайнис указал, что во времена, когда экономическая ситуация выглядит плохо, это ненормально, что в стране нет министра экономики.

Сам Витенбергс указал, что собирается продолжить дела, начатые предыдущим министром экономики Ральфом Немиро, из-за которых последний, возможно, лишился должности. Новый министр готов и дальше работать над вопросом компонента обязательной закупки, рассекречиванием сделки о продаже Parex, и вопросом создания терминала сжиженного газа в Скулте.

Депутат Сейма Дидзис Шмитс указал, что Витенбергс в разговоре с ним обещал исправить “неправильные условия для получения поддержки во время кризиса”.

Витенбергс до работы в Сейме занимался продажами. Он живет в Тукумском крае, ему принадлежит квартира в Зентенской волости и автомобиль Ford S-Max. У него есть образование туристического гида и степень бакалавра Лиепайской педагогической академии в сфере управления туризмом.