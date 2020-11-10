Сейм утвердил объявленную правительством чрезвычайную ситуацию

Сейм утвердил сегодня объявленную правительством чрезвычайную ситуацию для ограничения заболеваемости Сovid-19, объявленное до 6 декабря.

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Решение правительства об объявлении чрезвычайной ситуации вступило в силу вчера, 9 ноября.

Депутат Дана Рейзниеце-Озола (Союз "зеленых" и крестьян) положительно оценила тот факт, что ограничения связаны с мерами поддержки. По сравнению с весной меньше ограничений на оказание поддержки, например, больше нет связи с предыдущими социальными взносами. Положительным моментом является также то, что разрешена частичная работа, поскольку весной предприниматели наказывались за использование такой возможности.

Однако есть опасения по поводу темпов поддержки, а также по поводу того, что компенсации будут рассчитываться от того периода, когда зарплаты уже упали из-за кризиса, сказала Рейзниеце-Озола.

Депутат Регина Лочмеле ("Согласие") сказала, что правительство тянуло с введением чрезвычайной ситуациеи, дожидаясь момента, когда заражения начали расти в геометрической прогрессии. "Было упущено более двух недель, ничего не было подготовлено", — сказала она.

Политик Юлия Степаненко сравнила действия правительства с желанием "сжечь землю, сжечь дома и оставить пустоту, а не заботиться о людях". По ее словам, правительство разрушило несколько отраслей и ввело людей в заблуждение.

Как сообщалось, для ограничения распространения Сovid-19 до 6 декабря в Латвии введена чрезвычайная ситуация, во время которого будет действовать ряд ограничений.

Во время чрезвычайной ситуации запрещены все очные публичные мероприятия, за исключением собраний, шествий и пикетов на открытом воздухе, в которых могут принимать участие не более 50 человек.

На частных мероприятиях разрешено присутствие не более 10 человек из не более чем двух домохозяйств. На похоронах одновременно могут присутствовать не более десяти человек, но они могут представлять более двух домохозяйств.

Места проведения культурных мероприятий, выставок, религиозных действ и спортивных занятий должны начинать работу не ранее 6:00, а заканчивать не позже 20:00. Исключением являются спортивные центры, которые могут заканчивать работу не позднее 22:00.

На четыре недели запрещено предоставление развлекательных услуг в барах, ночных клубах, на дискотеках, в аквапарках, саунах, спа, на катках, в игровых залах, местах проведения детских праздников, развлекательных центрах, батутных парках, детских игровых комнатах и комнатах по присмотру за детьми. Этот запрет не распространяется на природные тропы.

В местах общественного питания еду можно купить только навынос.