Сейм утвердил журналистов Калдерауску и Эглитиса на должностях членов NEPLP

Сегодня Сейм утвердил журналистов Иеву Калдерауску и Яниса Эглитиса на должностях членов Национального совета по электронным СМИ (NEPLP).

За Калдерауску свои голоса отдали 73 депутата, за Эглитиса — 70 парламентариев.

Эглитис ранее был журналистом TV3, а также управлял компанией E Komunikacijas. В свою очередь Калдерауска является бывшей журналисткой телеканала LNT, после реорганизации которого она продолжила работу на канале TV3.

Как сообщалось, вакансии в NEPLP появились в результате того, что из-за разногласий с политиками совет покинули два его члена, в том числе председатель НСЭСМИ Даце Кезбере, место которой занял Ивар Аболиньш.