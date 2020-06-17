Сейм в окончательном чтении одобрил создание суда по экономическим делам

Сейм сегодня одобрил в окончательном чтении поправки к закону о судебной власти, предусматривающие создание суда по экономическим делам как специализированного районного (городского) суда первой инстанции.

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Суд по экономическим делам будет находиться в Риге, а территорией его деятельности будет вся Латвия.

Авторы поправок подчеркивают, что доклад комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма "Moneyval" выявил в Латвии проблемы с рассмотрение дел об отмывании денег. Рассмотрение сложных и специфических дел в судах затягивается, и создание специального суда будет способствовать их более быстрому и эффективному рассмотрению.

Суд по экономическим делам приступит к работе в 2021 году.