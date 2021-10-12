Сейм вновь перешел на удаленную работу
Foto: LETA

Выполняя постановления правительства, депутаты Сейма продолжат работу удаленно, сообщила агентству LETA председатель парламента Инара Мурниеце.

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В четверг, 14 октября, внеочередное заседание Сейма пройдет удаленно на платформе e-Saeimа. Кроме того, в понедельник президиум Сейма постановил, что парламентские комиссии также должны перейти на удаленную работу.

Удаленно парламентарии будут работать во время чрезвычайного положения, которое объявлено на три месяца.

Мурниеце отметила, что депутаты могут подключаться к заседаниям из дома или своих рабочих кабинетов, так как вход в Сейм разрешен при наличии ковид-сертификата или отрицательного результата теста. В то же время, как сообщила спикер, большинство депутатов решили работать из дома.

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