Сейм выдал депутата Адамсонса для уголовного преследования

Большинство депутатов Сейма — 60 — удовлетворили просьбу Генеральной прокуратуры начать уголовное преследование депутата парламента Яниса Адамсонса, подозреваемого в шпионаже в пользу России. 18 депутатов от проголосовали против.

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Янис Адамсонс подлежит уголовного преследованию в связи с обвинениями в совершении преступлений, предусмотренных 1-частью 80-й статьи, 1-й частью 180-й статьи и 2-й частью 233-й статьи Уголовного закона.

10 июня Сейм большинством голосов дал разрешение на обыск по месту жительства и работы депутата Адамсонса, на его задержание, арест и другие меры пресечения, а также на осмотр предметов, изъятых в результате задержания и обыска. 16 июня стало известно, что в рамках "уголовного дела Адамсонса" был задержан еще один фигурант — гражданин России. Однако Служба государственной безопасности от подробных комментариев воздерживалась.

По информации Латвийского телевидения, Адамсонс подозревается в передаче информации в Россию в течение последних четырех лет. Неофициально известно, что Адамсонс передавал общедоступные документы — различные поправки к законам, информацию об армейских закупках и бюджете, а также о ситуации на восточной границе Латвии. Якобы Адамсонс передавал данные о позиции Балтийской ассамблеи в отношении проекта Nord Stream 2. Якобы депутат использовал свой парламентский компьютер для передачи информации.

По данным агентства LETA, Служба государственной безопасности подозревает Адамсонса по более чем 40 эпизодам шпионажа. В октябре суд Видземского предместья Риги принял решение оставить Адамсонса под арестом.

После ареста Янис Адамсонс вышел из партии "Согласие", от которой был избран в парламент, но не сложил мандат депутата Сейма.

По неофициальной информации, находящийся в заключении Адамсонс серьезно болен, в последние годы он перенес несколько тяжелых операций.