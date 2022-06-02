Сейм выдал депутата Мартиньша Бондарса для уголовного преследования
Foto: LETA

Абсолютное большинство парламента — 80 депутатов — проголосовали за то, чтобы разрешить уголовное преследование депутата и председателя Бюджетно-финансовой комиссии Сейма Мартиньша Бондарса (Attīstībai/Par!).

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Ранее Бондарс заявил, что уйдет с поста председателя Бюджетно-финансовой комиссии Сейма и не будет баллотироваться в 14-й Сейм.

Запрос о выдаче Бондарса для уголовного преследования связан с подозрительным договором с женой Иевой Бондаре, который гарантирует, что семейный дом не будет отнят в рамках дела о нанесении убытков Latvijas Krājbanka.

Ранее адвокат депутата Мартиньш Квепс рассказал, что мать Бондарса подарила землю невестке (жене Бондарса) и, взяв кредит, супруга политика построила на ней дом. Чтобы Иеве Бондаре не приходилось по каждому делу требовать сопровождения мужа, ей нужно было говорить, что дом принадлежит ей, и в подготовленном нотаурисом документе была сделана соответствующая запись. В свою очередь прокурор Мадара Грике заявила, что в дар была передана только земля, но позже она была дополнена постройками и дополнительной землей. То, что документ заключен на имя одного из супругов, не означает, что он не считается совместной собственностью супругов, пояснила Грике позицию обвинения.

Бондарсу инкриминируется то, что он "в корыстных целях в группе лиц по предварительному сговору подделал документ о предоставлении прав, а также использовал подложный документ, причинив значительный ущерб охраняемым законом интересам лица". Такое деяние может караться лишением свободы на срок до четырех лет, краткосрочным лишением свободы, пробационным надзором, общественными работами или денежным штрафом.

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