Сейм выдал для обысков и ареста депутата Адамсонса, подозреваемого в шпионаже в пользу России

Сейм одобрил просьбу прокуратуры выдать депутата "Согласия" Яниса Адамсонса для обысков и заключения под стражу. Его подозревают в шпионаже в пользу России.

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Агентство LETA передает, что прокуратура подозревает Адамсонса в шпионаже в пользу России. Правоохранительные органы попросили у Сейма разрешение провести обыски дома и на рабочем месте депутата, задержать и применить к Адамсонсу меры пресечения в виде лишения свободы.

LTV передает, что в документах Службы государственной безопасности (СГБ) идет речь о 43 эпизодах шпионажа. По версии следствия, политик последние четыре года передавал России информацию о бюджете армии, закупках и восточной границе.

Председатель Комиссии Сейма по национальной безопасности Марис Кучинскис (СЗК) сообщил LETA, что в деле Адамсонса есть серьёзные доказательства, свидетельствующие, что подозрения в шпионаже обоснованны. Кучинскис был проинформирован об этом деле незадолго до принятия решения в Сейме. Он отметил, что более подробную информацию должна представить СГБ в соответствии с их видением, как много информации можно публиковать.

В СГБ указали, что подробности предоставят после завершения неотложных процессуальных действий.

За выдачу проголосовали 69 депутатов, против - пятеро, воздержались четверо политиков.

Адамсонс работал в Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, но у него не было доступа к гостайне, выяснило агентство LETA.

Адамсонс в разговоре с LTV отрицал инкриминируемые ему нарушения, указав, что единственные эпизоды передачи информации были его интервью. Агентству LETA Адамсонс сказал, что не имеет понятия, что ему инкриминируют.

“Мафиозные структуры в нашем государстве дали ответный удар. Грехов за собой не ощущаю. Что ни принял бы Сейм, мне сложно комментировать то, чего я даже не знаю. Я не имею ни малейшего понятия, что мне инкриминируют”, - сказал депутат.

Адамсонс подчеркнул, что он не был приглашен на заседание Комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям, которая рассматривала этот вопрос, а также не ознакомился с письмом Генпрокуратуры. Депутат был уверен, что Сейм проголосует за его выдачу. “Посмотрим, чем закончится этот цирк”, - подытожил политик.

Уточнен заголовок и первый абзац - прокуратура просила разрешение на проведение обысков и заключение политика под стражу, а не на выдачу депутата для уголовного преследования. Приносим извинения за неточность.