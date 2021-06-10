Сейм заморозил кадастровую стоимость до 2025 года

Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону, согласно которым действующая на данный момент кадастровая стоимость недвижимости будет применяться до 1 января 2025 года, сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма.

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Изменения внесены в закон о государственном кадастре недвижимого имущества.

"Пока большинство в Сейме и правительстве не придут к соглашению о всеобъемлющем пересмотре системы налогообложения недвижимого имущества, которое обеспечит справедливое и приемлемое налоговое бремя для граждан и предпринимателей, увеличение кадастровой стоимости недопустимо", — заявил председатель юридической комиссии Сейма Юрис Юрашс.

Он напомнил, что размер налога на недвижимость в Латвии зависит от кадастровой стоимости недвижимости. До сих пор кадастровая стоимость была заморожена, чтобы не допустить повышения этого налога.

Предполагается, что база кадастровой стоимости на 2025-2028 годы будет утверждена до 30 июня 2023 года.

Сейм поручил Кабинету министров до 31 января 2024 года подать законопроект, который будет предусматривать пропорциональный налог на недвижимость в связи с изменением базы кадастровой стоимости и который вступит в силу одновременно с новой базой кадастровой стоимости.

В этом законопроекте Кабинет министров должен будет определить пропорциональную налоговую нагрузку на недвижимое имущество для многоквартирных и жилых домов, если они не используются для хозяйственной деятельности, а также для земли, в том числе сельскохозяйственной, за счет уменьшения ставки налога на недвижимое имущество.