Секретарем 14-го Сейма стал Арманд Краузе
Foto: LETA

Депутаты 14-го Сейма во вторник избрали секретарем Сейма представителя Союза зеленых и крестьян (СЗК) Арманда Краузе.

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На этот пост выдвигалась также представитель партии "За стабильность!" Светлана Чулкова.

Представитель счетной комиссии Рихард Колс сообщил, что за кандидатуру Краузе проголосовали 87 депутатов, а за Чулкову — 12 депутатов.

Краузе избирался в 10-й, 12-й и 13-й Сейм по списку СЗК, с 2014 года работал парламентским секретарем Министерства земледелия, с 2016 года был парламентским секретарем премьер-министра.

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